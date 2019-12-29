حمادة هلال يكشف عن احتمالية عدم مشاركته في السباق الرمضاني القادم

كشف الفنان حمادة هلال عن احتمالية عدم مشاركته في السباق الرمضاني المقبل، بسبب تأخير في كتابة السيناريو، قالًا خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي": "للأسف الدراما السنة دي، شكلي كدا مليش نصيب، بسبب تأخير الوقت في الورق بصراحة".

وكان الفنان حمادة هلال، قد أشار ذلك أيضا، قبل أيام، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، قائلا إن ضيق الوقت قد يمنعه من تقديم مسلسله الجديد، بسبب عدم انتهاء المؤلف أحمد أبو زيد من كتابة المسلسل حتى الآن.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "ابن أصول" وشاركه البطولة آيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، محمد نجاتي، أحمد كرارة، كريم أبو زيد، رانيا منصور، وفاء سالم، حمزة العيلي، إسلام إبراهيم، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.

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