مروان خوري يهنئ جمهوره بمناسبة "عيد الميلاد" على "تويتر"

حرص الفنان اللبناني مروان خوري، على تهنئة جمهوره بمناسبة عيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر".وكتب "مروان":"عيد ميلاد مجيد لكل المحبين والأصدقاء مع التمنيات بالصحة والسعادة واعتذار أقدمه لكل من حرمته الظروف من مرض أو ضيق أو فقر من ان يعيش فرح العيد علمًا منّي ان الكلام لا يساعد ولا يغيّر حال، آملًا ان ينصف القدير كل من ظلمته الأيام".

من جهة أخرى يستعد "خوري" لإحياء حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة يوم 31 من ديسمبر الجاري في تركيا. قد يهمك ايضاً: خوري يُثير قلق الجمهور بسبب تدهور حالته الصحية خوري يخوض سباق الدراما الرمضانية من بوابة "التترات"

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