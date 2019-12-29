غادة عادل تؤكد أنها لا تُفكر في عمرها أو أن تغير من طريقة ملابسها وتصرفاتها

أكدت الفنانة غادة عادل أنها لا تهتم أو تفكر في عمرها وأنها تكبر وعليها أن تتغير، مشيرة إلى أن العمر مجرد رقم، قائلةً خلال لقاء مع إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم FM" إنها لا تحسب عمرها أو تغير من طريقة ملابسها وتصرفاتها لأن العمر يتقدم بها.وأوضحت أنها كثيرا يقال لها إن ملابسها قد تكون غير مناسبة لها وأن عليها أن تتغير قائلة: "الناس بيقولولي أنتي فاكرة نفسك صغيرة"، لكنها لا تستمع لهذا الكلام موضحة أنها ترى أن السنين مثل الأيام تمر دون أن تغير في شخصيتها وروحها.

وخلال الحلقة تحدثت غادة عادل عن زوجها السابق المخرج والمنتج مجدي الهواري وعلاقتها به بعد الانفصال موضحة أن الآن علاقتهما ممتازة، مشيرة إلى أنهما في بداية الانفصال لم يتواصل أي منهما مع الآخر، وذلك لأن الأمر بطبيعة الحال جديدا عليهما، إلا أنهما حاليا تجمعهما صداقة قوية، معلقة: "خدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب، والعشرة متهونش على حد".يشار إلى أن غادة عادل تنشغل بتصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي "الخطة العامية"، الذي تقوم ببطولته بجانب مجموعة من النجوم.فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

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