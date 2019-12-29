تكريم إبراهيم نصر في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم الفنان إبراهيم نصر عن مجمل أعماله الفنية خلال ‏الدورة السادسة من المهرجان.وأكد محمد محمود رئيس الإسكندرية للفيلم القصير، أن إبراهيم نصر ليس له أي علاقة بالأفلام القصيرة التى يهتم ‏بها المهرجان مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورى أن يتم تكريم فنانين شاركوا فى أفلام قصيرة، فالتكريم هو ‏رسالة حب من المهرجان للفنان وتقديرا لمشواره الفني.

الدورة السادسة من المهرجان تقام فى الفترة من 26 الي 31 يناير المقبل، وذلك بعد تغيير موعد إقامتها ‏بدلا من شهر أبريل‎.‎ شهدت الدورة الخامسة أكثر من 30 فيلما في المسابقات المختلفة عرضت جميعها لأول مره في مصر، ‏فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية والدولية الأولى‎.‎

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه ‏جمعية دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش ‏وندوات فنية مجانية على مدار العام‎.

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