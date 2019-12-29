تكريم إبراهيم نصر في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - لايف ستايل
كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم الفنان إبراهيم نصر عن مجمل أعماله الفنية خلال الدورة السادسة من المهرجان.وأكد محمد محمود رئيس الإسكندرية للفيلم القصير، أن إبراهيم نصر ليس له أي علاقة بالأفلام القصيرة التى يهتم بها المهرجان مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورى أن يتم تكريم فنانين شاركوا فى أفلام قصيرة، فالتكريم هو رسالة حب من المهرجان للفنان وتقديرا لمشواره الفني.
الدورة السادسة من المهرجان تقام فى الفترة من 26 الي 31 يناير المقبل، وذلك بعد تغيير موعد إقامتها بدلا من شهر أبريل. شهدت الدورة الخامسة أكثر من 30 فيلما في المسابقات المختلفة عرضت جميعها لأول مره في مصر، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية والدولية الأولى.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.
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