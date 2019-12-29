طرح الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، أغنية جديدة بعنوان "لفة" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتزامن مع الاحتفالات بالكريسماس. أغنية "لفة"، من كلمات شندي وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن. يشار إلى أن عبدالفتاح الجرينى طرح مؤخرا كليب "إحنا أفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومكساج وماستر محمد صقر، والتي تم طرحها في الصيف الماضي وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر. قد يهمك ايضاً: الجريني يوضح سبب تأجيل تصوير"كلمة حب" عبد الفتاح الجريني يفاجئ الجمهور ويقص شعره بالكامل

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