سولاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها الكاتبة السورية إبتسام أديب

أحيت الفنانة السورية سولاف فواخرجي ذكرى ميلاد والدتها الكاتبة الكبيرة، إبتسام أديب. ونشرت سولاف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لوالدتها. وكتبت سولاف: "ابتسامتي، كل عام وأنت بحضورك وبغيابك، قوتي وضعفي، كل عام ولحظة ميلادك يا ملكتي، كياني وتكويني، كل عام، وحتى لو رحتي قلبك وطني، وحضنك بيتي، وصوتك دوايي من خوفي".

وتابعت سولاف: "وكل يوم ، صبح ومسا، مع كل طلعة شمس ومع كل عتمة ليل، وريحتك ادماني وتعويذتي اشتقتلك بعدد المرات يلي قلتلك فيها :

ماما وبحبك قد ما بخاف على ولادي لأنو هنّي مني ... وانا منك ورح تضلي فيني ما دام الروح بعدها فيني".

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وتوفيت الكاتبة ابتسام أديب والدة الفنانة سولاف فواخرجي في 6 يوليو 2018.

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