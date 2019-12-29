شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تهنئ تامر حسنى بإيرادات فيلم الفلوس:"مبروك الإيرادات.. ولسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة عائشة بن أحمد، النجم تامر حسنى، على إيرادات فيلم الفلوس، لتحقيقه 2 مليون و 500 ألف جنيه فى 3 أيام عرضه بالسينمات.

ونشرت عائشة، صورة تجمعها بتامر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" مبروك تامر إيرادات فيلم الفلوس و لسه "، ليرد تامر عليها قائلا:" الله يبارك فيكى يارب".



عائشه بن أحمد

وحقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، فى ثالث أيام عرضه بالسينمات، حيث طرحته الشركة المنتجة للجمهور يوم 25 ديسمبر الماضى، ليصل بذلك الرقم إلى 6 ملايين و300 ألف جنيه منذ عرضه فى شباك التذاكر، ومن المتوقع أن تتزايد ايراداته خلال الأيام المقبلة، نظرا لاقتراب أجالزة نصف العام وانتهاء الامتحانات .

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وفى سياق متصل، حقق فيلم الفلوس 14 مليون جنيه فى مختلف الدول العربية التى تعرض الفيلم، ومنها الإمارات والكويت والبحرين ولبنان والأردن والمغرب، كما تتزايد أرقامه نظرا لشعبية تامر فى الخليج العربى .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرين، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.