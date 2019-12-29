شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكى و"أوس أوس" بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، وعيد ميلاد الفنان الشاب محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، بحضور عدد من نجوم الفن منهم إيهاب فهمى، على ربيع، محمد على رزق، عزوز عادل، محمد عبد الرحمن "توتا" وكريم عفيفى.

ونشرت روجينا، مقطع فيديو من الاحتفال الذى أقيم، مساء السبت، وحرص الفنانون على غناء أغانى عيد الميلاد، منها "أبو الفصاد" و"هابى بيرث داى" و"انزل يا جميل ع الساحة"، وسط أجواء من المرح ولمة الأصدقاء، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد".

فيما قال الفنان أشرف زكى: "سنة جديدة خير إن شاء الله"، وهنأه كريم كريم عفيفى، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا دكتور أشرف وسنة حلوة عليك وعلى بيتك، كلها حاجات حلوة بإذن الله".

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من جانبه، أعرب أوس أوس، عن سعادته بهذا الاحتفال، ورد قائلا: "أحلى عيد ميلاد مع أحلى وأطيب ناس والله، كل سنة والدكتور بخير وسنة جديدة حلوة وجميلة علينا كلنا بإذن الله".

ويخوض الفنان أوس أوس مسلسل مع حمدى الميرغنى تصوير مسلسل" اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل "أتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.