شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح يستعد لطرح ألبومه الجديد "قماح 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد قماح لطرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، وتحديداً مع بداية العام الجديد، وأكد المطرب الشاب خلال تصريحات لليوم السابع انتهاءه من كافة التحضيرات الخاصة بالألبوم بعدما انتهي من تسجيل الأغاني بالكامل الذي استقر علي ضمها للألبوم.

وأضاف قماح أن الألبوم يتضمن سبع أغان لا يزال يفكر حالياً ما إذا كان سيطرحها دفعة واحدة عبر موقع يوتيوب بالإضافة لعدد من الإذاعات المختلفة، أم أنه سيطرحها على طريقة السينجلات بقيامه بطرح أغنية تلو الأخرى من وقت لآخر.

وبخصوص اسم الألبوم أكد محمد قماح أنه بعد فترة من التفكير قرر عدم تسميته باسم أياً من أغانى الألبوم، مفضلاً أن يطلق عليه "قماح 2020" ليكون اسم الألبوم الذى أكد أنه حافل بالعديد من المفاجآت الذى يخبئها للجمهور.

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وكشف محمد قماح أنه لم يصور ولا أغنية حتى الآن على طريقة الفيديو الكليب قائلا، "فضلت الانتظار وعدم تصوير الكليب إلا بعد طرح اغاني الألبوم بالكامل ثم بعدها اقوم بتصوير الأغنية الأكثر نجاحاً".

جدير بالذكر أن آخر ألبومات المطرب محمد قماح حمل اسم "ليالى زمان"، وقد طرحه فى الأشهر الأولي من العام الجاري 2019، وتضمن وقتها ثمانية أغانٍ متنوعة جمعت ما بين الألوان الموسيقية المختلفة، ثم طرح بعدها أكثر من أغنية سينجل خلال عدة مناسبات منها أغنية باسم "حج حجيجه بيت الله"، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقبلها طرح بالتوازي مع بدء شهر رمضان أغنية باسم "شهر الصيام"، من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.