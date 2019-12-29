"ها إيه تاني؟" و"مش باقي على الدنيا".. أبرز كوميكس الفنانين في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهد عام 2019 "كوميكس" تتعلق بالفنانين من أعمال حالية لهم أو من أعمال عُرضت سابقا، أو من لقاءات ومناسبات خاصة، وانتشرت على نطاق واسع على مدار عام كامل، منها ما أسهم في إعادة بعضهم إلى الأضواء مرة أخرى، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

عادل إمام من فيلم السفارة في العمارة

على الرغم من أن فيلم "السفارة في العمارة"، عرض في عام 2005، فإن كوميك "فا ها" ما زال يتدوال حتى الآن.

روبي.. في عيد ميلاد درة

انتشرت صورة للفنانة روبي، تم إلتقاطها بعفوية، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "يا ولا"، وتداولها النشطاء بهدف الرد على شيء لا يستطيعون تصديقه.

الصورة ليست من عمل فني، ولكنها من حفل عيد ميلاد الفنانة درة.

باسم سمرة.. فيلم "بيبو وبشير"

تصدر الفنان باسم سمرة التريند لفترة طويلة، بسبب كوميك "أول مرة أشوف" من مشهد القطار بفيلم "بيبو وبشير"، للفنان آسر ياسين ومنة شلبي.

محمد عبدالرحمن.. فيلم "سبع البرمبة"

قبل عرض فيلم سبع البرمبة في دور العرض، وبمجرد طرح البرومو للفيلم، تصدر الفنان محمد عبد الرحمن التريند بكوميك من مشهده الشهير "مش باقي على الدنيا".

عمرو عبد الجليل.. سوق الجمعة

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الفنان عمرو عبد الجليل له نصيب الأسد، في الكوميكس التي تصنع من أعماله الفنية، ولعل أخرها كوميكس "أبو تقل دمك"، من دوره بفيلم "سوق الجمعة".

محمد ممدوح.. الوصية

"وسع كدا اللي يحبني".. مشهد تصدر هذا العام للفنان محمد ممدوح من خلاله دوره في مسلسل الوصية، وتصدر التريند فترة من الوقت.

محمود العسيلي.. حفلة الواسطة

على الرغم من انتقاد الجمهور لتصرف الفنان محمود العسيلي مع أحد حضور حفله عندما طلب التقاط صورة، فإنه تصدر التريند لفترة بكوميك "جامد أنت يعني؟.. معاك واسطة؟.

ميار ومي الغيطي

أثارت الشقيقتان سخرية السوشيال ميديا بسبب تحدثهما باللغة الانجليزية مع نطق بعض الكلمات بشكل سريع جدًا، الأمر الذي جعل الجمهور يصنع العديد من الكوميكس تحت عنوان "لما تبقى لسة طالع من كورس الإنجليزى ومتحمس تتكلمه مع اى حد".

محمود حميدة من برنامج "أنا وأنا"

تصدر الفنان محمود حميدة التريند لفترة من الوقت بسبب إحدى تصريحاته التي قال خلالها إن عائلته لم تنفق عليه حتى يظهر في البرامج دون أن يتقاضى أموالًا، ليتصدر الكوميك بسرعة البرق تحت عنوان "لا ما أنا ماتصرفش عليا عشان...".

محيي إسماعيل.. "ها إيه تاني؟"

الفنان القدير محي إسماعيل، عاد للأضواء بشدة بسبب تصريحاته في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكان أبرزها كوميك: "ها إيه تاني؟.