تراند اليوم : "جوهرة" تختفي بعد صدور حكم بحبسها.. والأمن المصري يطاردها

قالت مصادر أمنية مصرية، أن أجهزة الأمن تلاحق الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، الشهيرة بـ"جوهرة"، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة عام مع الشغل، بعد أن أدينت بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

ووفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن" عن المصادر، فإن قرار ضبط الراقصة، صدر عقب تسلم مديرية أمن الجيزة، الصيغة التنفيذية للحكم الذي أصدرته محكمة استئناف الجيزة أمس.

كانت المحكمة أيدت الحكم الصادر بحبس "جوهرة" سنة مع الشغل، في اتهامها بــ "التحريض على الفسق والفجور".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت قبل أسابيع تداول مقاطع فيديو للراقصة الروسية مع شاب مصري، قال عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، إن الفيديوهات لهما بالفعل، وإنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدًا عن الإعلام.

وأشار إلى أنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التي تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقتها.

غير أن الحكم الصادر لا يتعلق بالفيديوهات المذكورة، وإنما بواقعة تعود إلى ما قبل عام عندما ألقي القبض عليها بتهمة الرقص شرقي داخل إحدى العائمات بطريقة "تحمل التحريض على الفسق"، مرتكبة ما وصف بأنه "فعل فاضح بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها".