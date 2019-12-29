تراند اليوم : العثور على شقيقة فنان شهير جثة هامدة داخل شقتها



عُثر على شقيقة فنان شهير، جثة هامدة داخل شقتها في يوم الاحتفال بعيد الميلاد.

وأعلنت الشرطة العثور على ميلاني بانايوتو شقيقة جورج مايكل، ميتة في يوم عيد الميلاد، بعد ثلاث سنوات بالضبط من وفاة نجم البوب البريطاني في 2016، وذلك في منزلها بلندن، حسبما أكد محامي العائلة لشبكة "بي بي سي".

كانت شقيقتها الكبرى يويدا بانايوتو، 57 عامًا، قد اكتشفت جثة مصففة الشعر البالغة من العمر 55 عامًا، في مساء يوم عيد الميلاد-وهو تاريخ رحيل جورج مايكل قبل ثلاث سنوات.

وفيما تواصل الشرطة التحقيق، لم تعلن عن أي شبهة جنائية وراء الوفاة حتى الآن.

وقال المحامي جون ريد في بيان صادر له يوم : "يمكننا أن نؤكد أن ميلاني قد توفيت بشكل مفاجئ، لذا، نطلب من الميديا احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب".

الجدير بالذكر أن المغني الراحل كان قد ترك ثروة ضخمة تقدر بـ50 مليون جنيه استرليني لشقيقته المتوفاة التي كانت تعمل في مجال الماكياج وتصفيف الشعر، حيث اعتادت على قص شعر أخيها في رحلاتهما معاً كما ورثت الشقيقة الكبرى يويدا أيضًا جزءًا كبيرًا من ثروته العقارية.



