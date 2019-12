إذاعة كندية تحذف مشهد الرئيس الأمريكي من Home Alone

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - من منا لا يذكر الفيلم الشهير Home Alone والذي حصد نسبة مشاهدة عالية، ورغم مرور سنوات عدة على إنتاجه إلا أنّ الكبار قبل الصغار يعيدون مشاهدته مرارًا وتكرارًا.



ولعل الجزء الثاني منه والذي حمل اسم Home Alone 2: Lost in New York كان قد أثار ضجة كبيرة وتحديدًا بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة؛ حيث قد ظهر في هذا الجزء في مقطع صغير يتحدث فيه مع بطل الفيلم "ماكولي كالكن" عندما كان رجل أعمال شهير في ذلك الوقت، والذي أحدث بلبلة هذه الأيام بعد أن قامت قناة تلفزيونية كندية بحذف هذا المشهد، إلا أنّها أكدت عدم وجود أي دوافع سياسية وراء الحذف.



وأكدت القناة التلفزيونية الكندية «سي بي سي» الرسمية يوم الخميس الماضي أنّ حذف المشهد القصير الذي يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفيلم الذي عرضته مؤخرًا لا علاقة له بأي دوافع سياسية، وأنّ السبب له علاقة بعامل الوقت فقط.



وقد جاء توضيح القناة الكندية لذلك بعد موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا التصرف، مؤكدةً أنّ حذف هذا المقطع من الفيلم تم قبل انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.



يشار إلى أنّ مشاهدين لاحظوا خلال عرض قناة «سي بي سي» للفيلم الذي يعود إنتاجه إلى عام 1992 في عطلة الميلاد اختفاء المشهد المتعلق بترامب، وأرادوا معرفة السبب وراء هذه الخطوة التي اتخذتها القناة التلفزيونية الكندية، خصوصًا أنّ ترامب اعتبر يوم الثلاثاء الماضي أنّ اشتراكه في هذا العمل السينمائي كان أمرًا مشرفًا.



بدوره قال المتحدث باسم قناة "سي بي سي" التلفزيونية الكندية الرسمية تشاك تومبسون:" كما هو الحال في الأفلام التي تعرض على التلفزيون فقد تم اقتطاع مشهد من (هوم ألون 2) بسبب عامل الوقت.. مشهد ترامب كان من مشاهد عدة حُذفت من الفيلم؛ لأنها ليست جوهرية بالنسبة إلى القصة. الحذف تم عام 2014 عندما حصلنا على حق عرض الفيلم للمرة الأولى وقبل أن ينتخب السيد ترامب رئيسًا.



وكان العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد اتهموا القناة التلفزيونية الكندية الرسمية بوجود دوافع سياسية وراء قرار الحذف، فيما وصف دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي على تويتر هذا التصرف بأنه "مثير للشفقة".



يذكر أنّ عشية عيد الميلاد تحدث الرئيس دونالد ترامب عن ظهوره في الجزء الثاني من فيلم "Home Alone 2: Lost in New York"، ووصف الفيلم بأنه "واحد من أكبر" العلامات البارزة لعيد الميلاد.



وأوضح ترامب:" كثير من الناس يذكرون الفيلم كل عام، خاصةً في عيد الميلاد، يقولون خاصة الأطفال الصغار لقد رأيتك في الفيلم.. إنهم لا يرونني على شاشات التلفزيون كما يفعلون في الفيلم".



وأضاف الرئيس الأمريكي:" اتضح أنّ الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا جدًا، من الواضح أنه نجاح كبير في عيد الميلاد، لذلك يشرفني أن أشارك في شيء كهذا، فأنت دائمًا ما تحب أن ترى النجاح".



تجدر الإشارة إلى أنّ ترامب استغل هذا الأمر في مهاجمة رئيس الوزراء الكندي على تويتر قائلًا في تغريدة:" أعتقد أنّ جاستن ترودو لا يعجبه كثيرًا أني جعلته يدفع كل ما يتوجب عليه في حلف شمال الأطلسي أو الاتفاق التجاري".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي، قائلًا:" الفيلم لن يكون أبدًا كما كان عليه"، قبل أن يوضح:" كنت أمزح فقط".