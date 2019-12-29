بالفيديو- إيلي مسعد يسخر من السياسيين الفاسدين ويطلق "إنتو سبب علتنا"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​إيلي مسعد​ أغنية وكليب "إنتو سبب علتنا"، من كلماته وألحانه، توزيع موسيقي وتسجل بيار غانم، إخراج الكليب ترايسي مسعد، والتي يتحدث خلالها مسعد عما وصلنا إليه بسبب الأوضاع السياسية في لبنان، ما أدى إلى تظاهر اللبنانيين في مناطق عديدة، وينتقد فيها السياسيين الفاسدين. وتقول كلمات الأغنية :" إنتو سبب علتنا إنتو سبب فلتنا Advertisements قعدتونا بلا شغل تصرتوا إنتو شغلتنا". وكان كشف الفنان إيلي مسعد في حديث خاص لموقع "الفن" منذ أيام، أنه يحضر للأغنية والكليب، وأمل أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

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