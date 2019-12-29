5 سلاسل أفلام ومسلسلات جماهيرية ودعها المشاهدون في 2019

شهد عام 2019 نهاية كم كبير من السلاسل السينمائية والتلفزيونية الناجحة، بعد أعوام طويلة أسست فيها هذه الأعمال قاعدة جماهيرية ضخمة من المعجبين.

ويستعرض موقع "ياهو" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز الأعمال الجماهيرية التي ودعها المشاهدون هذا العام، تاركة في أنفسهم فراغًا مهولًا قد لا يٌعوض.

1- Game Of Thrones (صراع العروش)





استمر عرض مسلسل "صراع العروش" منذ عام 2011 وحتى 2019، ليصبح على مدار 8 أعوام المسلسل الأعلى مشاهدة في تاريخ الدراما التلفزيونية.

يتناول المسلسل صراع 7 عائلات نبيلة على العرش الحديدي لمملكة ويستروس، وهذا العام أسدل صناع المسلسل الستار على المسلسل بتنصيب بران ستارك ملكًا.

حاولت كثير من الشبكات التلفزيونية تكرار نفس تجربة "HBO" الناجحة مع مسلسل "صراع العروش" دون جدوى، إلا أن الجمهور ما زال متعطشًا لمسلسل فانتازي درامي جديد يعوض غياب "جيم أوف ثرونز".

2- Avengers (أفنجرز)





طُرح الجزء الأول من سلسلة أفلام "أفنجرز" على الشاشة الفضية عام 2008، ثم استمرت الأجزاء بالتوالي حتى عام 2019، محققة مليارات الإيرادات.

وهذا العام، طرحت شركة مارفل الجزء الأخير من السلسلة بعنوان: "أفنجرز: نهاية اللعبة"، بطولة روبرت داوني جونيور (أيرون مان) وكريس إيفانز (كابتن أمريكا).

يتناول الفيلم المعركة الفاصلة بين ثانوس وفريق "أفنجرز" بعد هزيمة الأخير، وقتل نصف الكائنات الحية، ويحاول الفريق اكتشاف طريقة لإعادة البشر للحياة من جديد وقتل ثانوس.

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أُصيب الجمهور بإحباط من إسدال الستار على واحدة من أكثر سلاسل الأفلام شعبية، إلا أن مارفل تنوي تعويض غياب أبطال "أفنجرز" بمجموعة أفلام جديدة لأبطال خارقين محبوبين مثل بلاك ويدو (سكارليت جوهانسون).

3- How To Train Your Dragon (كيف تدرب تنينك)





لاقت سلسلة أفلام الأنيميشن "كيف تدرب تنينك" نجاحًا كبيرًا في عالم الأطفال والكبار، منذ طرح الجزء الأول عام 2010 وحتى الآن.

وصدر الجزء الثالث والأخير من السلسلة، العام الجاري، بمشاركة نجوم العمل الأصليين جاي بارتشيل وجيرارد بتلر.

يتناول الفيلم اكتشاف "هيكاب" وتنينه "توثليس" مدينة جديدة خارج حدود مملكتهما يعيش فيها التنانين بسلام بمعزل عن البشر، وهناك يقع "توثليس" في الحب وينقلب الحال تمامًا.

4- X-Men (إكس-مين)





صدر هذا العام الجزء الأخير من سلسلة الأبطال الخارقين "إكس مين" بعد انطلاقها عام 2000.

يتناول فيلم X-Men: Dark Phoenix "عنقاء الظلام" كيفية تحول ماري جين "صوفي ترنر" إلى شريرة خارقة وتخليها عن فريق "إكس مين" بعد سيطرة قوى خارقة عليها تُعرف بالعنقاء.

5- Toy Story (توي ستوري)





بعد غياب أعوام طويلة، تعود سلسلة أفلام الأنيميشن "توي ستوري" بجزء رابع وأخير، تُسدل به الستار عن السلسلة التي طُرحت لأول مرة عام 1995.

يتناول الجزء الرابع محاولة تأقلم لعبة جديدة تُدعى "فوركي" على حياة الألعاب بمساعدة فريق "أندي".