منى أبو سليمان: عدم زواج البنات السعوديات أصبح لغزا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الإعلامية السعودية المعروفة مني أبو سليمان، دهشتها من عدم زواج الفتيات السعوديات، برغم ما وصفتهن بالأنيقات والعصريات، وطالبت بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.

وكتبت أبو سليمان تغريدة لها عبر صفحتها بـ"تويتر" قالت فيها: "‏البنات السعوديات من أجمل النساء وعندهم ستايل elegant and fashionable والكثيرات متخرجات وخلوقين ومتربيين وبهم دين.. عدم زواجهن لغز".

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع بين المتابعين الذين اتفق أغلبهم معها، وشاركوها في مناقشة أسباب ذلك العزوف عن زواج السعوديات.

فقالت الإعلامية السعودية تهانى الجهني "إن ‏‎الزواج رزق وهو بيد الله عزوجل .. وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب ولكن في النهاية هو رزق.. هذه قناعتي".

ليأتي رد سليمان قائلة: ‏"أتوقع نحتاج نحلل المشكلة بمجتمعنا ونساعد بوضع حلول حقيقية.. الرجل والمرأة محتاجين لبعض للعيش بتكامل".

واقترحت أبو سليمان وضع حدّ للمهر، والعمل على زيادة نسب الرجال بالجامعات، وعمل تطبيقات "for matching people".

فيما قالت معلقة تدعى سمية المقطري: "‏‎‎يا دكتورة مش هذه المشكلة، المشكلة تكمن في أن المرأة كلما علا شأنها واكتمل تعليمها ورَجُح عقلها انفض الرجال من حولها خوفاً منها، ظناً منهم أن مقامها سيمثل حاجز ومصدر غرور وترفع".

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وقالت إحسان ‏‎"لأنها صارت واثقة من نفسها مع كل هالصفات ونسبة الوعي ارتفعت والتفكير بالزواج قل، إذا البنت مو ناقصها شيء ماراح تحتاج لرجل + وعي الأهل، زمان كانوا يجبرون البنات على الزواج من باب الستر الآن كل شيء اختلف الأب يقول لبنته "وقت تحسين نفسك مستعده للزواج اختاري وتوكلي".

وفي وقت سابق وقَعتْ الإعلامية السعودية منى أبو سليمان في موقف محرج، بعد أنْ قام رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بالرد على إحدى تغريداتها التي يبدو أنّها أغضبته، مؤكدًا أنه لن يسكت على مثل هذه التجاوزات.

وكانت منى أبو سليمان قد اتهمت إحدى مسؤولات التنظيم بالاعتداء على أختها باليد والتلفظ عليها -بحسب تغريدتها- وذلك أثناء وجودها بمعرض "أنا عربية" والذي يأتي تحت مظلّة "موسم الرياض"، وقالت "ترددت بكتابة التغريدة بسبب إعجابي بدعم معرض "أنا عربية" للجمعيات الخيرية والمصممات العربيات والسعوديات المتميزات، لكن لا يقبل تعدي المسؤولة المنظمة على أختي بيدها وتلفظها عليها بكلام جارح عند الدخول".

حديث أبو سليمان استفزّ رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، والذي أبدى انزعاجه من تلك التغريدات التي وصفها بأنها أصبحت ظاهرة، حيث قال:"وأنا ترددت بكتابة هذه، لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في تويتر، إللي بعضه مزيف أو يحارب عمل الهيئة لأي سبب.. أعتقد تعرفي توصلي لي أو لمسؤولي الهيئة، وبعدين حرمتين وتمشكلو بتحملون الهيئة خلافهم.. الظاهرة هذه بطلوها ولن تؤثر فيني".

الأمر لم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل زادت الحدّة بين الطرفين، عندما أكدت أبو سليمان بانها حاولت الوصول له ولكن دون جدوى، مؤكدة في تغريداتها أنها لم تشتكِ على هيئة الترفيه، وإّنما اشتكت للهيئة.

من جهته أكّد آل الشيخ ردًا عليها، أنّ هناك جهات ذات اختصاص تستطيع أنْ تذهب إليها وتقدم الشكوى وبالقانون معلقًا بقوله "المناحة والتبلي على خلق الله لا".