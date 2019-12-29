المغنية البريطانية "فلور إيست" تحتفل بعيد الميلاد مع زوجها في باريس

تعتزم المغنية البريطانية "فلور إيست" الاحتفال ب أعياد الميلاد ( الكريسماس ) هذا العام مع زوجها مارسيل باديان روبين وأفراد عائلته، في باريس وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الثلاثاء، بأن "فلور إيست" قررت السفر إلى باريس هذا الأسبوع، مع زوجها المنحدر من العاصمة الفرنسية، حيث سيحتفلان بتناول الكثير من أنواع الطعام والشراب واللهو والمرح.

ونقل الموقع الإلكتروني عن المغنية الحسناء القول: "سنقضي عيد الميلاد مع أسرة زوجي في باريس ، فهي تكون رائعة في أعياد الميلاد . حيث تنتشر الأضواء في كل مكان، ويكون هناك عرض أضواء مذهل في برج إيفل كل ليلة، لذا سيكون الأمر مثيرا حقا".

يذكر أن " فلور ايست " (32 عاما) تزوجت من مصمم الأزياء مارسيل باديان روبين (30 عاما) في يونيو الماضي، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما لمدة تسع سنوات.

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