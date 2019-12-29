شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة لـ"الخليج 365" : فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى هيكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة حلا شيحة عن سعادتها بالتعاون مع النجم تامر حسنى فى فيلم "مش أنا" التى تقوم بتصويره حاليا مع عدد من النجوم، على رأسهم ماجد الكدوانى وسوسن بدر وهو من إخراج سارة وفيق وقصة وتأليف تامر حسنى، ولم تستقر الشركة المنتجة على موعد لطرح الفيلم، إذ من المتوقع أن يطرح العمل فى عيد الفطر أو الأضحى على أقصى تقدير، خاصة أن تامر قرر تصوير عدة أفلام خلال الفترة المقبلة.

حلا أكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تراهن على هذا العمل الذى يعيدها إلى السينما منذ غياب 13 عاما منذ آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف"، الذى جمعها بالراحل عامر منيب ووصفت تامر حسنى بأنه نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاح كبير وايرادات عالية مشيرة أنها متفائلة بهذا الفيلم بقولها "هيكسر الدنيا".

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يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس" ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.