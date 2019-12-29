محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة: كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن عودتها مجددا للمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شيرين، خلال لقائها في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "الناس مش هتتعدل، كده كده هرجعه" وأضاف: "احنا معرضين اليومين لكم هائل من التعليقات، ربنا يكون في عونا اننا نستوعبه". كانت شيرين قد أعلنت، في شهر أكتوبر الماضي، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تتعرض لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عن إغلاق حساباتها على السوشيال ميديا: "الناس مش هتتعدل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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