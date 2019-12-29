تراند اليوم : شيرين توجه رسالة نارية للسعوديات: ردي قاسي .. أنا محدش يقولي "اخرسي"

واصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إثارة الجدل وذلك بعد انتقادها لعدد كبير من السيدات السعوديات اللواتي قمن بتدشين هاشتاج ضدها قبل أيام .

وقالت شيرين في تصريحات متلفزة : ردي على هذا الكلام كان قاسيا لأنه جرحني بشدة .. أنا محدش يقولي اخرسي .

وأضافت: لهذه الأسباب قلت في حفلي بعدها إن من يهاجمنني (عوانس) وإن الرجال عسل وسكر .

وكان مجموعة من السيدات بالسعودين قمن بتدشين هاشتاج تحت عنوان (اخرسي يا شيرين) بعد ظهورها في حفل بموسم الرياض وقولها: لازم نسمع كلام الرجالة.

