تراند اليوم : بعد إعلان اعتزالها نهائيا .. لقاء سويدان: هكذا سأتصرف مع ابنتي لو أرادت دخول الفن

كشفت الفنانة المعتزلة لقاء سويدان عن موقفها في حال أرادت ابنتها دخول المجال الفني ، ذلك بعد ساعات من إعلانها الاعتزال .

وقالت لقاء في تصريحات لصحف مصرية: ابنتي الآن ما تزال صغيرة وتدرس في المرحلة الثانوية .. اتفقت معها أن تركز حاليا على دراستها ، وبعد التخرج يمكن لها أن تعمل في المجال الذي تحبه .. سواء كان المجال الفني .. أو أي مجال آخر .. أي أن قراري بالاعتزال لن يؤثر عليها .

وقالت لقاء سويدان ، وهي نصف سورية - نصف مصرية إنها ستترك مهنة الفن نهائيا .

وأضافت في بيان مقتضب: بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا .. قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة .. مهنة أصبحت عبء فني وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته.

وتابعت: لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن .. قراري لا رجعة فيه بإذن الله .

وأردفت: ملحوظة : أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس ودا مش قرار انفعالي .. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار دا.

