تراند اليوم : بعد قيامها بتصوير زملائها الفنانين وابتزازهم .. القبض على فنانة شهيرة والتحفظ على هاتفها

أقدمت السلطات المغربية على اعتقال فنانة شهيرة بعد معلومات عن ضلوعها في شبكة لابتزاز المشاهير .

واعتقلت السلطات المغربية الفنانة دنيا بطمة على خلفية معلومات تفيد علاقتها بحساب شهير على "سناب شات" يقوم بابتزاز المشاهير ونشر فضائح تخصهم .

ونحفظت السلطات على هاتف دنيا بطمة ، كما قررت منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات .

وأثبتت التحقيقات الأولية علاقة دنيا بطمة بشبكة يشارك فيها أصحاب ملاهي ليلية تقوم بتصوير الفنانين والمشاهير داخل هذه الملاهي ثم يتم بعد ذلك ابتزازهم بها .

وكانت السلطات المغربية قبضت على شقيقة دنيا بطمة على خلفية نفس القضية.

