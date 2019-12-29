تراند اليوم : بعد قيامها بتصوير زملائها الفنانين وابتزازهم .. القبض على فنانة شهيرة والتحفظ على هاتفها

أقدمت السلطات المغربية على اعتقال فنانة شهيرة بعد معلومات عن ضلوعها في شبكة لابتزاز المشاهير .
وكانت السلطات المغربية قبضت على شقيقة دنيا بطمة على خلفية نفس القضية.
واعتقلت السلطات المغربية الفنانة دنيا بطمة على خلفية معلومات تفيد علاقتها بحساب شهير على "سناب شات" يقوم بابتزاز المشاهير ونشر فضائح تخصهم .
ونحفظت السلطات على هاتف دنيا بطمة ، كما قررت منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات .
وأثبتت التحقيقات الأولية علاقة دنيا بطمة بشبكة يشارك فيها أصحاب ملاهي ليلية تقوم بتصوير الفنانين والمشاهير داخل هذه الملاهي ثم يتم بعد ذلك ابتزازهم بها .
وكانت السلطات المغربية قبضت على شقيقة دنيا بطمة على خلفية نفس القضية.