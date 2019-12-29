شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يجدد تعاونه مع أيمن بهجت قمر بعد نجاحهما فى الألبوم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر فى أغنية بألبوم رامى جمال الجديد، وهى من ألحان ياسر نور، ومن المقرر أن يتم طرحها مطلع العام الجديد مع نزول الألبوم، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها أيمن بهجت قمر مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "فوق" من ألحان مدين، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام.

ومن الشعراء الذين يتعامل معهم رامي في ألبومه الجديد تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، ومصطفي حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل، أما الملحنين فهم مدين، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب وشريف بدر، وعدد من أغانى ألحان رامى جمال، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

يذكر أن رامي جمال أحياء يوم الجمعة الماضي حفل غنائي المقام بمنطقة التجمع الخامس، بداء بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة خاصة وأن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق والذى تضامن معه جمهوره ومحبيه، وفي الفقرة الثانية فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفله باستدعاء المطرب رامى جمال مرة اخرى بعد احيائه فقرته الأولى من الحفل، وقدما سويا أغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو.