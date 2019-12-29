شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير عن "سيف الله": متحمس للعب شخصية "طلحة بن خويلد الأسدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان حمدى الوزير عن تحمسه الشديد من أجل المشاركة ضمن أحداث مسلسل "سيف الله"، الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف ويلعب فيه شخصية القائد التاريخى خالد بن الوليد، وذلك عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أكد فيها عن سعادته للمشاركة فى هذا العمل نظراً لأنه يسلط الضوء على حقبة تاريخية فى غاية الأهمية، بالإضافة لكونه يعيدنا إلى الأعمال التاريخية التى افتقدتها الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

كما كشف الفنان حمدى الوزير عن اسم الشخصية الذى يلعبها خلال أحداث المسلسل بقوله: "ألعب دور شخصية رجل ممن ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طلحة بن خويلد الأسدى، وأسعد بهذا الدور لأنه يمتلك مشاعر متباينة، تظهر مع محاربته أبو بكر الصديق ثم توبته فيما بعد ورجوعه للمحاربة ضمن جيوش المسلمين".

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وكان الفنان عمرو يوسف قد بدأ صباح الأمس السبت، تصوير المسلسل التاريخى الذى يعد الأضخم إنتاجاً فى مصر "خالد بن الوليد" – سيف الله المسلول، للمخرج رؤوف عبد العزيز وبطولة النجم عمرو يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل يستند على كتاب المفكر والأديب الكبير عباس العقاد "عبقرية خالد"، وكتب السيناريو والحوار إسلام حافظ وذلك بصحراء وادى دجلة، بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء تصوير المشاهد الأولى للعمل ليثبت مدى تركيز طاقم العمل فى إثبات جديتهم لإخراج عمل مميز ينتمى للدراما التليفزيونية الدينية الضخمة، خاصة مع فرض مخرج العمل سياجا من السرية على العمل للتركيز على التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة، وجاء التصوير تكليلا للتحضيرات المستمرة منذ 6 أشهر متتالية.

ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.