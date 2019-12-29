رغم تأييد حكم حبسها.. جوهرة تروج لحفلاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
رغم تأييد حكم حبس عام لمخالفتها شروط بدلات الرقص وعدم حملها تصريح عمل، تجاهلت الراقصة جوهرة، ذلك.
ونشرت جوهرة صورا عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرام، إحداها وهي ببدلة رقص وتروج لحجز حفلتها، وأخرى مع طيبية داخل إحدى العيادات.
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، قد أيدت، أمس، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
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