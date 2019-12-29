تراند اليوم : بعد الحكم بحبسها بتهمة "الفسق والفجور" بمصر .. فنانة شهيرة تستفز الجميع برد ناري

أثارت فنانة شهيرة موجة من الجدل بمصر بعد ردها الصادم على تأييد الحكم بحبسها لمدة سنة بتهمة الفسق والفجور.

وفي أعقاب هذا الحكم ، نشرت الراقصة جوهرة صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها ببدلة رقص أكثر جراءة وهو فيما يبدو تحدي صارخ للحكم .

وأيدت محكمة مصرية حبس الراقصة جوهرة لمدة سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور على خلفية ارتدائها لبذلة رقص غير مطابقة للمواصفات .

وليس أمام جوهرة أي طريقة من طرق التقاضي سوى الطعن على الحكم بالنقض.

