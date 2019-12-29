مي سليم تخطف الانظار بإطلالة من البار!

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - خطفت الفنانة مي سليم أنظار متابعيها بإطلالة جريئة احتفالًا بالعام الجديد، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالتها.
وعلقت مي سليم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام” قائلة: “تمثل هذه السنة علامة فارقة في مسيرتي وحياتي الشخصية أنا ممتنة جدًا لكل النعم، واتطلع إلى عام 2020 لبداية جديدة مع قرارات وإنجازات العام الجديد، شكرا لكم جميعا على حبكم والدعم المستمر”.
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