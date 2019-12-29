نانسي عجرم تشوق متابعيها للموسم الثالث من “ذا فويس كيدز”

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للموسم الجديد من “ذا فويس كيدز”، الذي ينطلق يوم السبت المقبل 4 يناير.
ونشرت نانسي عجرم صورة ظهرت فيها خلف كرسي “ذا فويس” الاحمر، وذلك عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة : “هيا ننطلق 4 يناير”.
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