شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية شهيرة ضمن ضحايا تحطم طائرة لويزيانا الأمريكية والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 كارلي ماكورد Advertisements أثبتت التحقيقات أن الصحفية والمذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد، كانت من ضمن 5 قتلى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية لويزيانا الأمريكية، حيث توفيت عن عمر 30 عاما.

وقال ستيفن إنسمينجر زوج الصحفية الراحلة، إن زوجته كانت على متن الرحلة، وتوفيت خلال الحادث المأساوي. وكارلي التي تعمل لصالح شبكتي "كوكس سبورتس" و"إي إس بي إن" الرياضيتين الأمريكيتين، كانت في طريقها إلى أتلانتا لحضور مباراة كرة قدم أمريكية بين جامعة ولاية لويزيانا وأوكلاهوما.

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