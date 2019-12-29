شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات وديو وأغانى سينجل.. أحمد شيبة يعيش حالة نشاط فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى أحمد شيبة لطرح دويتو غنائى جديد، يشاركه الغناء فيه المطرب طارق الشيخ، ولم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة وقت طرحها، وأضاف شيبة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تحمل طابعا جديدا غير أعماله السابقة، وستكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، ومن المقرر أن يتم طرح الفيديو مطلع العام الجديد أو شهر رمضان المقبل لم نستقر على مواعيد محدد.

كما يستعد أيضا شيبة لتسجيل أغنيتين الأولى من كلمات إيهاب عبد العظيم، من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، والثانية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسن دنيا، ومن المقرر أن يتم تسجيل أغانى بالأيام المقبلة.

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من ناحية أخرى يستعد شيبة لإحياء عدد من حفلات ليلة رأس السنة، الأولى فى أحد الفنادق بمصر الجديدة، والثانية حفل غنائى مع المطرب محمود الليثى بأحد الفنادق بالقاهرة، والثالثة حفل مع محمد عدوية بالمعادى، والرابعة حفل مع محمود الليثى، ومصطفى حجاج بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم شيبة عدداً من أغانيه الشهيرة هى "آه لو لعبت يازهر"،" كلام الناس"،" ولا يصعب علينا"،" يعلم ربنا".. وغيرها.

طرح شيبة مؤخرًا دويتو جديد مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذي عرض بموسم رمضان الماضي بعنوان "سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.