شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "يا فرحة ما تمت" على مسرح أكاديمية الفنون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة فاطمة الكاشف، اليوم الأحد، لعرض مسرحيتها الجديدة التى تحمل اسم "يا فرحة ما تمت"، على مسرح أكاديمية الفنون بمنطقة الهرم فى تمام الساعة الخامسة مساء، والتى تأتى ضمن مشروعها فى الدراسات العليا، وهى المسرحية الرابعة التى تقدمها فى الدراسات العليا، وتشارك خلالها بالإخراج وليس التمثيل، معربة عن سعادتها بعرض أخر أعمالها ععلى مسرح أكاديمية الفنون.

مسرحية "يا فرحة ما تمت" بطولة نجوم أكاديمية الفنون مازن جمال، ونورا مهدي، ومونيكا، وشيريهان، وإبراهيم كمال، ويحيى فودة، وحسام حافظ، ديكور شادي قطامش، اخراج فاطمة الكاشف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فاطمة الكاشف كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل مسلسل "كلبش 3" والتى جسدت خلاله دور "أمينة"، ولفتت الأنظار منذ أول ظهور لها في المسلسل بأدائها المقنع ودراسة شخصيتها جيدا والتي بدأتها بغموض ثم التحول الذي ظهرت به في أحداث العمل .

Advertisements

عودة فاطمة الكاشف تمثل إضافة في الساحة الفنية، كما تعتبر إضافة كبيرة لمسلسل "كلبش 3" الذي ظهر خلاله أكثر من نجم ابتعد لفترة عن الأعمال الدرامية، ومنهم فاطمة الكاشف وهشام سليم وأحمد عبد العزيز .

يذكر أن الفنانة فاطمة الكاشف اشتهرت بشخصية زوبة شقيقة عطا (محمد هنيدي) في مسلسل (البخيل وأنا) بطولة النجم الكبير فريد شوقي والذي حقق نجاحا كبيرا وما زال اسم "زوبة" يناديها به الجمهور في الشارع ومن المسلسلات التى شاركت فيها أيضا (هى وغيرها، عمر بن عبد العزيز، عايش في الغيبوبة، طيري يا طيارة، أهل الهوى".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، عمر الشناوى، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.