صور| دومنيك حوراني في أحدث جلسة تصوير: "تؤمنون بالحسد؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وظهرت دومينيك في الجلسة بإطلالة أنيقة، وعلقت: "لا تعلن عن تحركاتك أبدا قبل أن تقوم بها، خوفا من الحسد، تؤمنون بالحسد؟"

يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا كليب بعنوان "يا عريس"، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.