صور| داخل المسجد النبوي.. مصطفى قمر يحكي أجمل موقف بحياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان مصطفى قمر على زيارة المسجد النبوي الشريف بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الفنان مصطفى قمر صورًا تجمعه بشاب مصري التقى به داخل المسجد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بصوا بقي سيبكم من الشغل والفن شوية، أنا عايز أقولكم حاجة أجمل، لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا اللي هي إنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله".

وأضاف: "أنا عندي حاجات كتير حاحكيلكم عنها البوست الجاي، أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكم زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكم نفحة زي اللي حصلتلي".

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وتابع قمر: "أنا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ما شاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة، مهندس آثار، وأخلاق عالية شاورلي أنا، والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربني كرمني كمان، وصليت الشروق، مش حاوصفلكم لما ربنا ياذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوليلي إحساسك بقي ساعتها ايه".

من ناحية أخرى، يبدأ مصطفى قمر جلسات عمل فيلمه الجديد "حريم كريم 2"، من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، قريبا.

كما انضم مصطفى قمر لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، كضيف شرف، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت.