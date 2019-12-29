فيديو| شيرين عن أزمتها الأخيرة في السعودية: "مايتقليش أخرسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن بعض الانتقادات التي تلقتها بعد أزمتها الأخيرة في حفلها بالمملكة العربية السعودية، لوصفها بعض السيدات بـ"العوانس".

وقالت شيرين في أثناء لقائها في برنامج "عرب وود": "كنت رديت رد فيه قسوة، وأنا بعترف إن كان فيه شوية قسوة، لكن عشان أنا اتجرحت، أنا مايتقليش اخرسي".

وكانت شيرين عبدالوهاب في نوفمبر الماضي، وجهت رسالة للرجال، في حفلها بموسم الرياض، قالت: "طالما ما نقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتم شايفين إيه، ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم، خلاص رفعنا الراية البيضا".

وتعرضت شيرين لانتقادات كبيرة من السيدات السعوديات، ما دفعها للرد: "الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة ايه اللي مزعلهم، أكيد دول شوية عوانس".