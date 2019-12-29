فن ومشاهير

راغب علامة لـ"الوفد": ذا فويس يزيد المواهب خبرة

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اعرب النجم اللبناني راغب علامة عن سعادته بردود أفعال الجمهور عن برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس.

 

وأكد "راغب" في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" ان برنامج ذا فويس يعطي فرصة للمواهب الشبابية في الوطن

العربي ويزدادهم خبرة.

 

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ويشار الى ان اخر اعمال راغب علامة أغنية بعنوان "صدفة" والتي حققت 4 ملايين مشاهدة بموقع الشيهر "اليوتيوب".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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