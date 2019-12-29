راغب علامة لـ"الوفد": ذا فويس يزيد المواهب خبرة

اعرب النجم اللبناني راغب علامة عن سعادته بردود أفعال الجمهور عن برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس. وأكد "راغب" في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" ان برنامج ذا فويس يعطي فرصة للمواهب الشبابية في الوطن العربي ويزدادهم خبرة. العربي ويزدادهم خبرة. Advertisements ويشار الى ان اخر اعمال راغب علامة أغنية بعنوان "صدفة" والتي حققت 4 ملايين مشاهدة بموقع الشيهر "اليوتيوب".

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