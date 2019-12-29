ديانا حداد تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

قالت النجمة اللبنانية ديانا حداد انها تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة. وأكدت "حداد" في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" ان الاغنية باللهجة اللبنانية وستطرح علي طريقة "السنجل". "بوابة الوفد" ان الاغنية باللهجة اللبنانية وستطرح علي طريقة "السنجل". ويشار الى ان اخر اعمال ديانا حداد أغنية "اشتقنا" من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي عثمان عبود ومن انتاج شركة "روتانا". Advertisements

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