شاهد.. محمد حماقي ينشر كواليس "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث

نشر النجم محمد حماقي صورة من كواليس برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وشوق حماقي جمهوره، قائلًا: أستنونا في أول حلقة يوم السبت القادم 4 يناير ..فريق حماقي.
ومن المقرر بدء عرض الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز، يوم السبت الموافق 4 من شهر يناير المقبل، على شاشة ام بي سي مصر، ويشارك فيلجنة التحكيم كل من النجم عاصي الحلاني، والنجمة نانسي عجرم.
ومن ناحيىة آخرى يستعد النجم محمد حماقي لطرح كليبه الجديد، والذي يحمل أسم تعرف بحبك ليه، والمقرر طرحه يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري.
وأغنية تعرف بحبك ليه، من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم.
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