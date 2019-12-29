صور.. مصطفى قمر يوجه رساله لجمهوره من المسجد النبوي

نشر النجم مصطفى قمر بعض الصور أثناء أدائه العمر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلالها داخل الروضة في المسجد النبوي.
وأعطى قمر بعض النصائح الدينية، للموعظة، قائلًا: بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية أنا عايز أقولكوا حاجة أجمل.. لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا اللي هي انك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله.. أناعندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي أنا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ما شاورلي شاب مصري جميل أسمه حسام العمدة مهندس آثار وأخلاق عالية شاورلي أنا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت
يذكر أن النجم مصطفى قمر طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان ضحكت ليا، ويضم الألبوم على 13 أغنية من بينهم: س من الناس، معجب، باب موارب، ناوي، نفس السيناريو، نفس الاحساس، نسيتني خلاص، سلمي.
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