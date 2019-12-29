تأييد حكم حبس الراقصة جوهرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - أقرت محكمة جنح مستأنف الجيزة في مصر بأتييد الحكم الصادر ضد الراقصة الروسية، يكاترينا أندريفا، الشهيرة بجوهرة بحبسها سنة مع الشغل.

وجاءت هذه العقوبة لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة للراقصة جوهرة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والعمل دون ترخيص، حسب موقع صحيفة “المصري اليوم”.

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.

وكانت جوهرة قد استأنفت على حكم حبسها عاما بتهمة التحريض على الفسق والفجور إثر انتشار فيديوهات مثيرة لللجدل للراقصة برفقة شاب أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها وحجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الجاري.

ودافعت جوهرة عن نفسها في مقابلة تلفزيوينة واصفة الفيديو بأنه اكبر صدمة تلقتها في حياتها واكبر صدمة بالنسبة الى اهلها.