شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر تحيى حفلا غنائيا فى السودان 7 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة جواهر يوم 7 ينايرالمقبل حفلا غنائيا فى الخرطوم، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة ومنها "والله بحبك موت يا حمادة" و"على الكورنيش" و"مش عاوزين رخامة" وغيرها من الأغانى وهو الحفل التى تقدم فيه جواهر عددا من المفاجئات، وكانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدى صديق ومن إخراج محمد أنيس، وتم تصويرها بأحد فنادق الإسكندرية، ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.

وطرحت جواهر أيضا فيديو كليب "مش عاوزين رخامة"، بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد احمد وألحان سيد الأسوانى وتوزيع تامر صقر، وحقق نسب مشاهدة عالية.

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وصرحت جواهر، لـ"الخليج 365" سابقا، أنها تخوض تجربة التمثيل من خلال مسلسل درامى مع المخرج مجدى أبو عميرة، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الصعيدية وتراهن عليه بقوة خلال مشوارها الفنى لأنه يقدمها بشكل جديد ومختلف عليها تماما حيث تقدم من خلاله امرأة صعيدية ومن سيناريو محمود ابو السعود كما أنها تغنى تتر المسلسل الذى لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.

"والله بحبك موت يا حمادة" كلمات حققت نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً فى فترة التسعينيات عندما تغنت بها المطربة الشابة "في ذلك الوقت" جواهر ومن بعدها أصبحت "جواهر" واحدة من أهم نجوم التسعينيات وقدمت العديد من الأغاني الناجحة لعل أشهرها "على الكورنيش" و"تليفونك" وغيرها ورغم النجاح الذي حققته المطربة جواهر فإنها اختفت سنوات طويلة عن الساحة الغنائية وكذلك عن الإعلام حتى عادت مؤخراً للظهور في أكثر من مناسبة منها برنامج تلفزيوني وحفل شاركت فيه مع عدد من نجوم التسعينات وقدمت عدد من الحفلات الناجحة فى الفترة الاخيرة .

وجواهر مغنية سودانية بدأت مشوارها الفنى بسن صغيرة وهي بالإبتدائية من خلال المشاركة في الاحتفالات المدرسية انتقلت عام 1995 لمصر وهناك واصلت مشوارها بشكل أقوى وقدمت العديد من الأغانى أشهرها "على الكورنيش".