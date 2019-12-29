فيديو.. لقاء الخميسي تتزحلق على الجليد مع عائلتها

مارست الفنانة لقاء الخميسي رياضة التزحلق على الثلج مع عائلتها، حيث نشرت بعض الفيديوهات، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعربت عن سعادتها بممارسة رياضة التزحلق على الثلج،

قائلة: التزحلق مغامرة.

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يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في بطولة مسلسل النهاية، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر محمد سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو

عبدالجليل، درة، أحمد وفيق، محمد العمروسي، ناهد السباعي، محمود الليثي، محمود الشرقاوي، رامز أمير، محمد لطفي، سهر الصايغ.

وتدور أحداث المسلسل حول مهندس يحاول التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، وذلك في إطار أكشن فنتازيا والتي تقع أحداثه في فترة ما بين 2070 حتي عام 2120.