شاهد.. الفنان عزيز مرقة يغني "جاني" لـ"حكيم" على طريقة المهرجانات

نشر الفنان عزيز مرقة فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله وهو يغني أغنية جاني للنجم حكيم على طريقة المهرجان وأغنية جاني من ألبوم إفرض، للنجم حكيم، والذي حقق نجاحًا باهرًا منذ طرحه بسوق الكاست والأسواق. الكاست والأسواق. Advertisements يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرًا كليب بعنوان ناطر، وشاركه في الغناء فرقة أدونيس، والكليب من إخراج إد يزبك، والأغنية من كلمات وألحان أنتوني خوري، وتوزيع سليمان دميان، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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