فيديو.. إلهام شاهين: أحلم بأداء دور الملكة حتشبسوت

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحلم منذ الصغر بالقيام بدور الملكة حتشبسوت كأول امرأة تحكم في العالم



وأضافت إلهام شاهين، في حوارها ببرنامج «عين» المذاع على فضائية «الحياة» أنها تتمنى المشاركة في أعمال

تاريخية، إلا أنه لم يعد يتم إنتاج أعمال فنية تاريحية في الفترة الحالية.

واوضحت أن تاريخ مصر حافل ومليء بالموضوعات الهامة، مشيرة إلى أنها شعرت بالغيرة

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عندما وجدت فيلم عن كليوباترا في سينما هوليود، بينما لم نقدم فيلما عنها حتى الآن.

وأكدت أننا ينقصنا إنتاج أفلام تاريخية، تعبر عن عظمة التاريخ المصري الفرعوني، مشيرة إلى أن الأفلام التاريخية تحتاج إلى تكاليف باهظة، والظروف الاقتصادية لن تسمح في الوقت الحالي.