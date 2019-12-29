قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحلم منذ الصغر بالقيام بدور الملكة حتشبسوت كأول امرأة تحكم في العالم
تاريخية، إلا أنه لم يعد يتم إنتاج أعمال فنية تاريحية في الفترة الحالية.
وأضافت إلهام شاهين، في حوارها ببرنامج «عين» المذاع على فضائية «الحياة» أنها تتمنى المشاركة في أعمال
واوضحت أن تاريخ مصر حافل ومليء بالموضوعات الهامة، مشيرة إلى أنها شعرت بالغيرة
وأكدت أننا ينقصنا إنتاج أفلام تاريخية، تعبر عن عظمة التاريخ المصري الفرعوني، مشيرة إلى أن الأفلام التاريخية تحتاج إلى تكاليف باهظة، والظروف الاقتصادية لن تسمح في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إلهام شاهين: أحلم بأداء دور الملكة حتشبسوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.