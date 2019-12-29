شيرين رضا توجه نداء الى السيسي.. فما القصة؟

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 02:06 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية شيرين رضا نداءا الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون للرفق بالحيوان.

وقالت شيرين رضا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “نداء إلي الساده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم”.

وتابعت شيرين رضا قائلة: “الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه ، رجاء أنسطوا لذلك الأنين”.

يذكر ان شيرين رضا معروفة بدفاعها المستمر عن الحيوانات وسعيها الى مساعدتهم والدفاع عن حقوقهم.