شيرين رضا توجه نداء الى السيسي.. فما القصة؟

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 02:06 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية شيرين رضا نداءا الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون للرفق بالحيوان.
وقالت شيرين رضا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “نداء إلي الساده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم”.
وتابعت شيرين رضا قائلة: “الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه ، رجاء أنسطوا لذلك الأنين”.
يذكر ان شيرين رضا معروفة بدفاعها المستمر عن الحيوانات وسعيها الى مساعدتهم والدفاع عن حقوقهم.
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