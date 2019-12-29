شاهد.. فيفي عبده: “بحاول اعوض طفولتي وشبابي والزمن بقى متعفرت”!

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 02:06 صباحاً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، إنها لا تتأثر بالانتقادات التي توجه لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها، موضحة أنها تظهر لجمهورها كامرأة طبيعية تتعامل بعفويتها المعتادة.

وأضافت فيفي عبده، أنها لا تحب التصنع أو التكلف، مبينة: “مبحبش أظهر على سنجة عشرة قدام الجمهور، الحياة مش كده وبحاول أعوض طفولتي وشبابي وهفضل شباب لأن من بداخله نظيف سيظل شباب”.

وتابعت فيفي عبده: “ما فيش سن لان السن دلوقت متعفرت زي الزمن المتعفرت الموجود دلوقتي السنة بقت شهر والشهر بقي اسبوع والاسبوع بقى يوم واليوم بقى ساعة والساعة بقت ثانية فدلوقت ما فيش ساعة وما فيش سنين”.

وأشارت فيفي عبده إلى أنها تعتبر الرقص كل حياتها وطالما كان الرقص موجودًا ستظل في حياة دائمة، وبينت أنها تُمتّع جمهورها به وتستمتع برقصها، لأنه يضيف لها طاقة إيجابية.

وعن حزنها على شقيقتها التي توفيت منذ فترة وفك الحداد بعد فترة قصيرة، وقالت فيفي “كفاية اللي راح لأني راح مننا ضحايا كثير جدا”