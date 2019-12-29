كيم كاردشيان تقتني متعلقات مايكل جاكسون وإلفيس بريسلى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت نجمة تلفزيون الواقع والعارصة الأمريكية كيم كاردشيان على موقع إنستجرام، أنها وزوجها مطرب الراب العالمي كانى ويست، قد تمكنا من شراء سترة تخص مطرب البوب الشهير مايكل جاكسون، والتى أهدتها لابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 سنوات، حيث تم شراء السترة فى مزاد بمبلغ 65.625 دولارًا فى شهر أكتوبر، لكن ذلك لم يكن الجزء الوحيد من تذكارات مايكل جاكسون التى حصلت عليها عائلة كاردشيان.

النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، تمكنت أيضًا، من شراء قبعة مايكل جاكسون التى تحمل توقيعه، وسبق أن ارتداها فى الفيديو الموسيقي Smooth Criminal، ليس هذا فقط، بل اشترت نجمة تليفزيون الواقع المهووسة بالمزادات، أيضًا، خواتم ذهبية كان يرتديها أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلى، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39 عامًا، لم تكتفي بتلك القطع التذكارية التى حصلت عليها وأهدت إحداها لابنتها نورث، المعروف عنها عشقها للنجم الراحل مايكل جاكسون، لكنها اشترت أيضًا، فيدورا البيضاء الأصلية، التى كان يرتديها جاكسون فى الفيديو الموسيقى الشهير لأغنيته الناجحة Smooth Criminal.

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ونشرت النجمة الشهيرة صور القطع التذكارية التى اشترتها للنجوم الراحلين من المزادات، وقالت فى تعليقها عليها: حصلت نورث أيضًا على قبعة Smooth Criminal Hat من مايكل.. ولا يزال عليها ماكياج له”، حيث يظهر فى الصور بقع مكياج مطبوعة على طرف القبعة البيضاء التى يبدو أنها تعود لمايكل جاكسون، فيما يتضح أيضًا على أحدث أطراف القبعة توقيع محفور باللون الذهبى باسم مايكل جاكسون.

كما اشترت كيم كاردشيان، خاتمين ذهبيين مرصعين بالحجارة كان يرتديهما إلفيس بريسلى، لكن هذه المرة أهدت الخاتمين لأخيها روب، وقالت “أخى هو أكبر مشجعى إلفيس بريسلى، لذا حصلت له على حلقات إلفيس.. لعيد الميلاد”، والخاتم الأول، اشترته كيم بمبلغ 7 آلاف دولار، فيما اشترت الخاتم الثانى الذى كان يرتديه إلفيس بمبلغ 8 آلاف دولار، وتم تزيينه بصف من الألماس.

والجدير بالذكر أن السترة التى أهدتها كيم كاردشيان لابنتها نورث، قد ارتداها النجم الراحل مايكل جاكسون فى عيد الميلاد الـ65 للنجمة إليزابيث تايلور فى عام 1997، وقالت كيم : لقد فزنا بذلك فى مزاد لشركة Northie بمناسبة عيد الميلاد، وقد احتفظنا به حتى تتمكن من ارتدائه”، مضيفة “لقد أعطيت أنا وكانى، نورث هذه السترة، وكانت هذه هى سترة مايكل جاكسون التى ارتداها مع إليزابيث تايلور.. نورث من كبار مشجعى مايكل جاكسون حقًا وعرفنا أنها ستحب هذا.

وكانت سترة مايكل من كارديجان كورت كوبين الأخضر، بيعت بالمزاد فى نفس الوقت بسعر قياسى بلغ 334.000 دولار، فيما أفادت CNN فى 26 أكتوبر الماضى، أن سترة جاكسون باللون الأبيض والأسود، قد بيعت بمبلغ 65.625 دولارًا - على الرغم من عدم ذكر اسم الفائز وقتها.