تأييد حبس الراقصة جوهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة حبس الراقصة الروسية «إيكاترينا أندريفا»، والشهيرة بـ «جوهرة» سنة مع الشغل، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وكان عاصم قنديل محامي “جوهرة” قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وكانت محكمة الجيزة، قضت بحبس الراقصة جوهرة في إبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، ونقلت جوهرة نشاطها الفني بعد هذا الحكم إلى لبنان.

وفي أول تعليق لجوهرة على الفيديوهات المسربة قامت بنشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيها : «أنتم جميعًا لطفاء أحبكم»، متجاهلة بذلك الضجة التي صاحبت الفيديوهات المسربة لها مع أحد الشباب.