حنان مطاوع صعيدية في «بنت القبائل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوشكت الفنانة المصرية حنان مطاوع من الإنتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل في مسلسل ” بنت القبائل” والذي يسعي صناع هذا العمل من الإنتهاء لجميع مراحله أول بأول سواء مونتاچ ومكساچ وغيرها للحاق بعرضه في شهر يناير المقبل.

وتجسد حنان ضمن أحداث العمل شخصية تدعي رحيل وهي شخصية المرأة الفارسة في إطار صعيدي بحت وتدور معظم مشاهدها مع الفنان محمود عبد المغني, محمد رياض, أشرف عبد الغفور وذلك بخلاف بأن يتضمن العمل خطي الكثير من الأغاني التي ستطرح في بعض المشاهد .

وينتمي مسلسل “بنت القبائل ” إلي نوعية الأعمال ذات 45 حلقه وتدور في إطار الدراما الصعيدية ليمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

ويشارك في بطولة المسلسل، كوكبة ونخبة من النجوم، وهم الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، محمد رياض، مدحت تيخا ، أشرف عبد الغفور، ياسمين علي وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.