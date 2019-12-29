محمد هنيدى يعود بالموسم الثانى لبرنامج «الحصن»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجهز الفنان الكوميدى محمد هنيدى، للجزء الثانى من برنامج «الحصن»، بداية يناير المقبل 2019، حيث ينطلق البرنامج فى الموسم الثانى يوم 3 يناير.

وبحسب صحيفة “الرؤية”ينطلق الموسم الثاني فى بداية يناير 2020، برنامج “الحصن وقلعة تاكيشيب” فى نسخته السعودية، بمشاركة نجوم الكوميديا العربية، محمد هنيدى وفهد الحيان وحسن البلام.

ويشارك فى البرنامج فى نسخته الثانية، عددا كبيرا من المشاركين من جميع الدول العربية والذين يتنافسون للفوز بجوائز ضخمة.

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وسيتم عرض الحلقات بصورة أسبوعية على شاشة MBC ، إذ تم تصويره فى الرياض، وسط ديكور وتصميم يحمل فى طياته تصميم التراث العربى، وتم تصميمه من قبل شركة يابانية.

والبرنامج هو النسخة العربية من ربنامج ترفيهى يابانى، يحمل اسم “قلعة تاكاشى”، وتم إنتاجه فى اليابان فى ثمانينيات القرن الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا ضخما، وتم تقديم نسخة مدبلجة منه في التسعينيات.

وكان النجم محمد هنيدي قد كشف عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس “كارتون”، ولكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً:”بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم”.

وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شىء عظيم، وأنا مشتاق إنى أشوفه”.