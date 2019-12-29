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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موسيقار لبناني شهير عن 70 عاما والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
رينيه بندلي
أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، وفاة الموسيقار اللبناني الشهير رينيه بندلي عن 70 عاما
ويبلغ الإنتاج الموسيقى للراحل أكثر من 200 أغنية، كما كتب بندلي ولحن أغاني أسرته بالتعاون مع الشاعر الراحل الصحفي جورج يمين.
وفي ثمانينات القرن الماضي ساهم في وصول ابنته الطفلة ريمي بندلي إلى مسارح دولية حيث انشدت لوطنها لبنان أغنية ”اعطونا الطفولة اعطونا السلام“.
واشتهر رينيه بندلي بأغنياته الساخرة والتي تحاكي أيام الحرب الأهلية في لبنان والتي دارت بين عامي 1975 و1990 وأزماتها المعيشية.
ومن هذه الأغنيات ”تنكة تنكة“ التي كتبها الفنان الراحل وسيم طبارة وتعرض لواقع أزمة حياتية كان اللبنانيون فيها يقفون على محطات البنزين وأبواب المخابز للحصول على المواد الأولية المفقودة.
وغنى بندلي ”دورها دور“ في سبعينيات القرن الماضي من كلمات بشير الضيقة والتي حملت دعوة إلى نسيان الحرب.
وعاشت عائلة بندلي نجاحات كثيرة وقد وثقت هذه النجاحات بأغنية ”عيلتنا عيلة“ و“وردة حمرة“ و“غزالي“.
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